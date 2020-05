Voor elkaar: IJsjes voor de Eindhovense 'Helden Van Nu'

Bij het uitbreken van de coronacrisis besefte Björn Cocu van Intelligentia Taste Rooms meteen dat je als horeca-ondernemer creatief moet denken. ,,In eerste instantie niet eens om je omzet zo goed mogelijk op peil te houden, maar vooral ook kijken naar wat nodig is. Dus zijn we ons ook online gaan profileren: met een afhaal- en bezorgservice via onze webshop en een drive-in waar mensen met de auto, op de fiets of te voet volgens de RIVM-richtlijnen een ijsje kunnen bestellen en meenemen."