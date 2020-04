Voor elkaar: 'Opkikkertje voor iedereen die in balboekje staat'

Een attente vrouw die ook nog eens best creatief is. Zo omschrijft Kristijn Koopmans haar moeder als ze het ED vraagt wat aandacht te besteden aan de vrijetijdsbesteding van Liesbeth Rietveld sinds het coronavirus ons leven beheerst. ,,Ze vindt origami vouwen ontspannend en tegelijkertijd is ze voor anderen bezig. Zo vangt ze twee vliegen in een klap", zegt haar dochter.

Een soort mindfulness

De laatste vijf, zes weken vouwt Liesbeth Rietveld best intensief. ,,Ik doe dit bij gelegenheden", zegt ze. ,,Ik vind zo'n kikkertje nou eenmaal leuker dan een kaart die je in de winkel koopt. Bovendien, ik vouw er 15 tot 20 in een uur, het werkt voor mij als een soort mindfulness. Een kikkertje, een briefje erbij en hup, in de brievenbus." Ze heeft er sinds half maart al honderden gevouwen en levert die vervolgens met een persoonlijk briefje of kaartje af bij patiënten, thuiszorgteams en andere collega's.