Voor elkaar: Poster ‘Samen’ verbindt mensen over grenzen heen

Solidariteit tonen

,,In contacten met Mariet via Whatsapp over dit onderwerp besloten we samen iets te creëren dat ook over grenzen heen gaat, net als het virus", vertelt Rutten. Zo is deze poster ontstaan waarvoor ik de afbeelding heb geschilderd en Mariet de opmaak heeft gedaan. Verbinding was ons eerste doel, maar natuurlijk wilden we ook onze solidariteit tonen. Zo hebben we gekozen voor het werk van de Dames van de Zijden Draad, een kleinschalig initiatief van een groep Eindhovense vrouwen die momenteel hard werken aan de productie van mondkapjes voor zorgverleners in binnen- en buitenland. Kapjes die voldoen aan de eisen trouwens. In het atelier van De Dames van de Zijden Draad zijn inmiddels zo'n twintig dames actief, waarvan de oudste 89 is. Heel mooi om hen te helpen in deze tijd. Zo is er aandacht voor de kunst en geven we tegelijkertijd iets positiefs door.”