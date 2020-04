Voor elkaar: Project 'Wat als stad' start nu al

Nadenken over de toekomst

Hoewel 'Wat als stad' aanvankelijk was opgezet als schoolproject hebben de mensen van de Ontdekfabriek het nu aangepast en geschikt gemaakt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Directeur Chris Voets zegt daarover: ,,Met dit project willen we kinderen stimuleren na te denken over de toekomst van de stad en hoe die er in hun ogen dan moet uitzien. En kunnen ze hun ideeën vervolgens samen met hun ouders, broertjes of zusjes concreet uitwerken met eenvoudige huis-, tuin- en keukenmaterialen.''