Voor elkaar: Relaxplekjes bieden in moeilijke tijd

EINDHOVEN - Een zitzak voor een momentje rust. Daarmee wil het Eindhovense bedrijf Sit & Joy iets terugdoen voor organisaties in de stad die zich door het coronavirus al wekenlang een slag in de rondte werken. De eerste twaalf zitzakken zijn inmiddels afgeleverd bij de kinderafdeling van het Catharina Ziekenhuis.

Al snel na het uitbreken van het coronavirus in ons land wilde Sit & Joy iets doen voor organisaties die vooral nu wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In eerste instantie zette het bedrijf een online actie op waarbij bij een bestelling vanaf 75 euro een zitzak aan een kinderopvang gedoneerd zou worden.

Aanbod dankbaar ontvangen

,,Maar buiten die actie wilden we ook iets doen voor de stad, voor de mensen die hier nu zo hard werken", legt Soroush Fazali van het bedrijf uit. ,,Zo kwamen we bij het Catharina Ziekenhuis uit. Ons aanbod werd er dankbaar ontvangen, ook al zijn de twaalf zitzakken die we daar hebben afgeleverd uiteindelijk bestemd voor de patiëntjes op de kinderafdeling. Maar dat is ook goed. Ook voor hen is het immers fijn als ze een fijne relaxplek hebben.”

Moeilijk vast te stellen wie het nodig heeft

Ook twee kinderdagverblijven zijn inmiddels verblijd met de Eindhovense zitzakken, maar het bedrijf wil meer doen. Fazeli: ,,Voor ons is het best moeilijk vast te stellen welke organisaties of instellingen echt geholpen zouden zijn met onze zitzakken. Wel willen we expliciet de mensen die juist in deze tijd zo hard werken zo'n relaxplekje aanbieden.”

Aanvragen kan