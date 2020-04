Voor elkaar: Verrassingspakketje voor mensen in sociaal isolement in Eindhoven en Best

Om zijn idee uit te kunnen voeren, zelfgemaakte jam naar mensen in een sociaal isolement brengen, deed Nick Reniers via de app Nextdoor een oproepje voor wat glazen potjes. De reacties stroomden binnen en in nog geen halve middag tijd had hij ruim honderd potjes bij elkaar gesprokkeld.

Ruim tachtig kilo fruit

,,Inmiddels had ik al aardbeien ingekocht, maar ik had er natuurlijk niet genoeg om al die potjes mee te vullen", vertelt Reniers, in het dagelijks leven food & beverage manager. ,,Dus vroeg ik mensen in mijn eigen netwerk of ze misschien wat fruit wilde sponsoren. Met ook weer heel snel ruim tachtig kilo fruit in huis.”

Meer dan jam alleen

Ondertussen had Reniers bedacht dat hij er een pakketje van wilde maken met ook een rol beschuit, een appel of een sinaasappel een persoonlijk briefje en nog een lekkernij. En ook dat lukte na een post op Facebook en Instagram.

Met de bakfiets op pad