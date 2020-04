Voor elkaar: Warme maaltijden met een hart in Eindhoven en Waalre

Te weinig werk door de coronacrisis. Dat was de aanleiding voor familie van een leverancier van soepen om een oproepje op Facebook te plaatsen. Voor Hetty Kriesels van de afdeling Eindhoven en Waalre van Stichting Met je Hart kwam het oproepje precies op het juiste moment voorbij.

Diep geraakt

Ze vertelt: ,,Een cliënt had me net verteld dat het sinds de coronocrisis moeilijk was geworden om gezond te blijven eten. Dat raakte me diep en meteen herinnerde ik me dat Facebookbericht. Een telefoontje was snel gedaan en de samenwerking met Kees Retera, familie van de soepenleverancier, een feit.”

Elke dag warm eten op tafel

Die zegt: ,,Er waren natuurlijk sponsors nodig. Die hebben we gevonden, en hoe. In twee dagen tijd hebben we 12.500 euro binnengehaald waarmee Met je Hart twee tot drie maanden lang zo'n 30 tot 40 kwetsbare ouderen dagelijks van een gezonde, warme maaltijd kan voorzien.”

Tafelontmoetingen weggevallen

Stichting Met je Hart organiseert al vijf jaar elke maand ontmoetingen tussen kwetsbare ouderen die in dezelfde wijk wonen. Coördinator Patricia Oostveen: ,,Tijdens die ‘tafelontmoetingen’ in inmiddels al veertien wijken ontstaan vaak mooie vriendschappen. Voor deze mensen valt nu veel weg. Niet iedereen heeft immers familie, vrienden of buren waar ze op terug kunnen vallen.”

