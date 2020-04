Voor elkaar: Well being weeks voor en door expatvrouwen

EINDHOVEN - Met het uitbreken van de coronacrisis stopten ook de activiteiten van de International Creative Women in de stad. De groep besloot haar naam eer aan te doen en bedacht een oplossing.

International Creative Women, opgericht in 2018, bestaat uit vrouwen van voornamelijk expats in de regio die hier zijn komen wonen zonder kennis van de taal, zonder baan, kennissen of vrienden.

Mede-oprichtster Yolima van den Berkmortel uit Colombia: ,,Het is gewoon niet gemakkelijk om hier alleen met je man een leven op te bouwen. Die heeft immers een baan, dus zijn de vrouwen voor een groot deel op zichzelf aangewezen. Met deze community organiseren we regelmatig meetings, workshops en evenementen op verschillende plekken in de stad.

Families onbereikbaar ver weg

Maar dat is in maart natuurlijk allemaal weggevallen. We hebben geen werk meer, geen meetings, geen workshops, niks. Bovendien wonen onze families onbereikbaar ver weg. Dat maakt angstig, soms ook depressief. Dus hebben we snel de Well Being Weeks opgezet, gratis toegankelijke online meetings met een brede programmering."

Veel animo

Tijdens deze meetings bieden vrouwen elkaar ontspannende workshops aan. Zo kunnen ze leren om een gezonde Koreaanse lunch klaar te maken, planten te decoreren in glas, een workshop kunstzinnige therapie volgen of leren omgaan met spanningen. Er is veel animo voor.