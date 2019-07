Voor elke uitkering in Eindhoven nog steeds gesprek thuis

Eindhoven houdt vast aan haar aanpak dat medewerkers van WIJeindhoven alle Eindhovenaren die een uitkering aanvragen thuis bezoeken. Wel moeten zij voortaan iedereen die kán werken na dit 'keukentafelgesprek' direct doorsturen naar het Participatiebedrijf op de Hurk. Het Eindhovense college schat in dat dat bij 80 procent van de aanvragers kan.

Dat blijkt uit het nieuwe uitvoeringsplan van wethouder Yasin Torunoglu (PvdA, bijstand, foto). ,,Wat er verandert is dat WIJeindhoven-medewerkers voortaan iedereen direct doorsturen naar het Participatiebedrijf, tenzij het iemand is die echt niet kan werken'', zegt Torunoglu. ,,Tot nu toe was het zo dat zij mensen bij zich hielden en zelf bepaalden welk werkleertraject inwoners volgen. Die taak halen we bij de wijkteams weg.‘’ De nieuwe aanpak loopt volgens hem sinds anderhalve maand.

Slechte cijfers

De wethouder zei in februari dat hij snel korte metten zou maken met de slechte prestaties van de gemeente Eindhoven op gebied van werk en bijstand. Veel werkgevers klagen dat ze wel vacatures hebben maar geen kandidaten krijgen aangeleverd. 'Na de zomer maken we de stand van zaken op', beloofde hij de raad. Als de cijfers dan niet beter waren, dan zou de gemeente de werk en bijstands-taak mogelijk alsnog bij WIJeindhoven weghalen. Het is nu al zomer en de cijfers zijn slecht. Het aantal Eindhovenaren in de bijstand daalde in de eerste vijf maanden van dit jaar per saldo slechts met 21. Het college wil dat er eind dit jaar 227 minder mensen in de bijstand zitten - omgerekend had de teller na vijf maanden dus op 94 moeten staan. Het college zegt nu dat de nieuwe aanpak net van start is en zich nog niet heeft kunnen bewijzen.

Heilig geloof