Voor- en tegenstanders Zwarte Piet stonden in Eindhoven oog-in-oog

PollEINDHOVEN - Lijnrecht stonden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag in Eindhove n oog in oog met elkaar. Saskia Blom protesteerde tegen Zwarte Piet, Jan Dielissen hoorde bij de tegendemonstranten.

Saskia Blom aarzelde of ze haar naam wil noemen in de krant. De kans bestaat dat ze getraceerd wordt en vervolgens bedreigd of uitgescholden. Maar de boodschap die ze wil uitdragen is van groter belang: Zwarte Piet is een racistisch fenomeen en móet uitgebannen worden. Die strijd voert de Eindhovense al jaren. ,,Veel mensen denken dat de kwestie hier niet speelt en dat alleen gekleurde mensen tegen Zwarte Piet zijn. Maar dat is ábsoluut niet zo", zegt de docente natuurkunde bij Fontys Hogescholen en moeder van drie kinderen.

Volgens Blom hoort ze van steeds meer ouders dat zij het eens zijn met de tegenstanders, maar durven zij daar niet openlijk voor uit te komen. ,,Ook daarom voel ik me gedwongen, verplicht zelfs, om te demonstreren. Bij het sinterklaasfeest wordt een toneelstukje opgevoerd door een oude, blanke man op zijn paard en zijn zwarte knechten eromheen. Daarmee wordt kinderen geleerd dat de blanke de baas is.”

Eierstruif

Blom raakte zaterdag bedekt onder een dikke laag eierstruif. ,,Er werden zó veel eieren gegooid. Op een gegeven moment ben ik ze met dat demonstratiebord maar terug gaan slaan, een soort eiertennis. Ik laat me geen angst aanjagen, ‘laat ze maar gooien’ dacht ik.” Blom is ‘heel blij’ met het optreden van de politie én met het besluit van de burgemeester om de demonstratie voor de Catharinakerk te laten plaatsvinden, met een politiebureau vlakbij.

Er zijn momenten geweest dat Blom voor haar veiligheid vreesde. ,,Dat gooien, ook met blikjes bier, ging echt keihard. De politie heeft het heel goed gedaan. Ze ging de-escalerend te werk, ook door de tegendemonstranten in het begin wat ruimte te geven. Dat werkte: ze hadden even het podium en hadden lol.” Later, toen Sinterklaas en zijn gevolg voorbij kwamen, sloeg alsnog de vlam in de pan en moesten de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet worden ontzet. In het politiebureau werden ze opgevangen.

Volledig scherm © ANP

Jan Dielissen behoorde zaterdag tot de grote groep PSV hooligans, die lijnrecht tegenover de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet stonden.

Met eieren, bananen of blikken bier heeft hij zelf niet gegooid, zegt Dielissen. ,,En ik zag het wel gebeuren, maar wat kon ik er tegen doen? Je kunt zo’n groep niet tegenhouden.” Gegooid heeft hij niet, geroepen en flink gescholden in de richting van de demonstranten wel. Daarbij werden ook racistische en vrouwonvriendelijke bewoordingen gebruikt. ,,Dat is mijn mening. Die mag ik toch uitroepen? Doen zíj ook”, zegt de Eindhovense woonwagenbewoner verongelijkt. ,,Zij hebben ons uitgedaagd, ze stonden gewoon te lachen. Toen werd er over en weer geroepen en begon het uit de hand te lopen.”

Quote Ze maken ons kinder­feest en onze cultuur kapot Jan Dielissen , tegendemonstrant

Voor Dielissen was het van meet af aan ‘logisch’ dat er een tegendemonstratie zou komen op de aankondiging van Kick Out Zwarte Piet. ,,Het is belachelijk wat ze doen, en zó kinderachtig. De burgemeester had die mensen gewoon geen vergunning moeten geven óf ergens anders moeten neerzetten. Als ze op het Wilhelminaplein hadden gestaan of op het Stadhuisplein was het echt niet zo uit de hand gelopen. Dan waren wij misschien ook wel even langs geweest, maar ook meteen weer weggegaan. Het is hun recht om te demonstreren, dat klopt. Maar doe dat dan ergens anders en niet op een plek waar de intocht voorbij komt.”

Confrontatie

Volgens Dielissen hebben de demonstranten zelf de confrontatie gezocht door daar juist wél te gaan staan. ,,Als er volgend jaar weer een demonstratie wordt gehouden, zijn we weer van de partij. Zij maken ons kinderfeest, onze cultuur kapot.”

Tijdens de rellen voor de Catharinakerk zijn veel foto’s en video’s gemaakt. De politie heeft aangekondigd meer aanhoudingen te gaan verrichten, na het bestuderen van de beelden. Dielissen is niet bang dat de politie bij hem aanklopt: ,,Ik heb verder niks gedaan. Heb geen blikken bier of eieren gegooid. Dat doe ik niet; dan ga ik liever zó op de vuist. En als ik toch word aangehouden? Ach, die paar uur werkstraf kunnen er ook wel bij. Ik heb er nog een paar staan.”