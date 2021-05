Voor Gerard van Eeuwijk (1963-2020) bestond Kerstmis niet meer na de dood van zijn zoon Ronnie

Dat het zo zou aflopen had José (55) niet zien aankomen. Ze verloor haar maatje, haar allerbeste vriend, haar jeugdliefde. Ze kenden elkaar van haver tot gort na zoveel jaren, waarin ze samen het ergst denkbare hadden meegemaakt. Gerard was pas 57 jaar. ,,We zeiden altijd alles tegen elkaar. Vanaf het begin waren we onafscheidelijk.” Ze kenden elkaar van de buurt waar ze woonden, omgeving Barrierweg in Eindhoven. Het was augustus 1981, Gerard was 17 en José pas 15, en ze waren smoorverliefd. Na zeven jaar verkering trouwden ze, een jaar later werd Ronnie geboren. Dat was in juli in 1989. Anderhalf jaar later kwam er een zusje, Wendy.