Voor Harun dendert het leven door, in én naast de trein

Transfer­vrije Santiago Arias staat open voor een terugkeer naar PSV

Voormalig PSV-rechtsback Santiago Arias ziet een comeback bij PSV in deze transferperiode zitten. De Colombiaan is op dit moment bij meerdere clubs in beeld en bekijkt de mogelijkheden die die clubs kunnen bieden. PSV heeft op dit moment niet toegehapt, maar is wel op de hoogte van de transfervrije status en interesse van Arias om terug te keren.

15 augustus