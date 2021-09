Voor het eerst sinds 200 jaar een beverburcht bij TU/e in Eindhoven, geen gevolgen voor bouwplan Stationsweg

Dat blijkt uit het aanvullend onderzoek dat op verzoek van de gemeenteraad is gedaan. Het is de eerste keer dat de waterknaagdieren een onderkomen bouwden in de stad sinds ze in 1826 officieel uit zijn gestorven in Nederland. Volgens de onderzoekers heeft de vondst geen consequentie voor de nieuwbouwplannen aan de Stationsweg.