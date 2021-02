Voor horeca zit nog niets in het vat: ‘M’n hele pensioen al opgesoupeerd’

Vogelgriep en coronavi­rus staan los van elkaar, maar extra voorzich­tig­heid is toch gewenst

17:37 SINT-OEDENRODE - Het vogelgriepvirus heeft toegeslagen in Sint Oedenrode, dat baart experts zorgen. Is het midden in een pandemie ook gevaarlijk voor mensen? 100 procent zekerheid bestaat er niet, dus is voorzichtigheid geboden.