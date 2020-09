Voor of tegen hoogbouw in Eindhoven? Ook een kwestie van geloof

UPDATE Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven

3 september EINDHOVEN - Binnen de Ring in Eindhoven is plaats voor maximaal 21.000 woningen. Maar voorwaarde is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer in de stad helemaal vast, de hele dag. Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoogbouwcentrum te garanderen.