Voor Sjoerd Slaaf was ‘Samen Sterk’ het belangrijkste

Slaaf werd op 7 maart 1946 in Eenrum (Groningen) geboren. Via veel omzwervingen is hij in 2002 in Eindhoven gaan wonen. Na zijn pensionering bij de Marechaussee was hij docent veiligheid bij het ROC (Summa College). Voor de PvdA was hij raadslid van 2014 tot 2017. De laatste jaren mocht hij als raadslid en ambassadeur van het Geluk, geluksplekken in Eindhoven aanwijzen.