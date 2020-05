Voor tweede keer dwangsom voor huisartsenpraktijk Hoevenaars

Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is al de tweede keer dat de praktijk van dokter Ronald Hoevenaars een last onder dwangsom heeft gekregen.

Voor een dichte deur

Twee weken geleden stonden zijn patiënten voor een dichte deur. Na enkele dagen was de praktijk weer open, en werkte er een waarnemer. Niet duidelijk was waar Hoevenaars zelf gebleven was. Later meldde hij op zijn website dat hij ernstig ziek was geweest.