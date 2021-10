Voor wie maakt de SGE-dokter een uitzondering voor de griepprik?

EINDHOVEN - De discussie over de reis van duizenden patiënten van Eindhovense gezondheidscentra naar de tennishal in Woensel is nog niet geluwd. Er staan nog drie dagen gepland, op 1, 2 en 3 november.

Patiënten van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) kunnen komend jaar weer gewoon op of vlakbij hun eigen huisarts de griepprik krijgen. Maar nu dreigt een aantal van hen uit de risicogroepen onbeschermd de winter in te gaan. Ze vinden het te ingewikkeld om de reis naar de Vijfkamplaan te ondernemen.

Personele krapte belangrijke reden

Dit najaar heeft de raad van bestuur van de SGE besloten het aanbod van de griepprik voor de hele stad te centraliseren in de tennishal aan de Vijfkamplaan in Woensel-Noord. Een belangrijke reden is de personele krapte. Door de vaccinatie te centraliseren zijn minder medewerkers nodig. Volgens SGE-bestuurder Monique Hartings speelt ook mee dat toen de vaccinatie gepland moest worden nog niet duidelijk was welke coronabeperkingen zouden gelden. Ze erkent wel dat volgend jaar de prik weer op de tien gezondheidscentra gezet zal worden. ,,Dan mag personeelsgebrek geen rol meer spelen. Natuurlijk moeten we een voorbehoud maken voor het geval corona ons tot een andere werkwijze dwingt.”

Liggend vervoerd

William Maas (49) uit de Gestelse wijk De Bennekel kampt met de longaandoening COPD en een aantal andere gezondheidsklachten. Hij zegt niet in staat te zijn tot een busreis naar de Vijfkamplaan en daarna dezelfde weg terug. SGE wil een uitzondering maken voor mensen die liggend vervoerd zouden worden. Daar valt Maas niet onder. Ineke Roothans, verantwoordelijk voor de planning, zegt dat daarnaast de huisarts in individuele gevallen kan besluiten een patiënt uit te nodigen naar het vertrouwde praktijkadres te komen. ,,Dat is in het geval van Maas niet gebeurd. Ik moet er vanuit gaan dat de huisarts in dat geval een verantwoorde keuze heeft gemaakt.”

Ook de echtgenote van Maas lijkt het zonder griepprik te gaan stellen. ,,Zij werkt fulltime in een winkel en kan pas na zes uur weg van haar werk”, zegt hij. ,,Maar de tennishal is alleen open van twaalf tot zes uur.” Roothans wijst op de openstelling afgelopen zaterdag en meent dat mevrouw Maas ook een beroep kan doen op haar werkgever om haar in staat te stellen de prik te gaan halen.

Niet vooraf geïnformeerd

De cliëntenraad van SGE is niet vooraf geïnformeerd over het besluit de griepvaccinatie te centraliseren. ,,Dat is in strijd met de wet die ons hierin een adviesrecht toekent en ook met onze samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur”, zegt voorzitter Hans van den Bergh. Inhoudelijk is de cliëntenraad gerustgesteld door de toezegging van Hartings dat als het aantal gevaccineerden achterblijft bij dat van vorig jaar er een inhaalactie bij de gezondheidscentra wordt opgezet. Hartings bevestigt dat. ,,Maar daar kunnen patiënten dus niet op rekenen, want tot nu toe is de opkomst volgens verwachting en niet lager dan vorig jaar.” Ze wil ook nog wijzen op de voordelen van een centrale vaccinatie, zoals minder lange rijen wachtenden dankzij ruimere openingstijden en meer onderlinge afstand. ,,Toch van belang nu de coronabesmettingen weer oplopen.”

Maas is er nog niet uit. ..Moet ik nu twee keer 35 euro neertellen voor een retourtje met de taxi? Terwijl ik op maar vijf minuten lopen van de praktijk woon?

Volledig scherm De centrale prikoperatie voor de griepprik is opgezet door huisartsen van de SGE huisartspraktijken. Het is de eerste keer dat de griepprik niet in of bij de praktijk zelf wordt gegeven. © DCI Media