Vooral klein leed bij pop-up politiebureau Woenselse Markt

Op een groot vel in de hoek wordt met streepjes bijgehouden hoeveel buurtbewoners er al zijn binnengestapt in het pop-up bureau. Ook is te zien wat de reden is voor het bezoekje aan de blauwwitte keet, die dinsdag is geplaatst en er nog tot volgende week zaterdag blijft staan. De meeste van de ongeveer tachtig streepjes staan bij de vakjes ‘nieuwsgierig’ en ‘vragen/advies.” “Het is voornamelijk klein leed”, vertelt Gideon Goudriaan. Hij coacht de wijkagenten, die deze twee weken het tijdelijke bureau tegenover de Albert Heijn als standplaats hebben. Woensel heeft de primeur. “De Woenselse Markt is uitgekozen omdat deze wijk een van onze actiegebieden is en het op een centrale plek ligt met veel aanloop.” Als de pilot een succes is, duikt de mobiele politiepost op meer plekken op.

Ook andere organisaties

Het doel is om op deze manier beter verbinding te leggen met de burgers. “De drempel om hier binnen te stappen is stukken lager”, zegt stagiaire Marin Antonis, die die de resultaten vanuit Avans Hogescholen onderzoekt. “Als ik aan het einde vraag of ze hiermee ook naar het bureau aan de Michelangelo waren gegaan , zegt vrijwel iedereen nee.” Veel meldingen gaan over de verkeersveiligheid in de Kruisstraat en uitpuilende afvalcontainers. Dat laatste is eigenlijk het pakkie-an van de gemeente. Toch hoeven ze niet iedereen die eigenlijk verkeerd is door te verwijzen. Op het bureau zijn ook andere organisaties aanwezig, zoals handhaving, gemeente en WIJeindhoven. Dat verlaagt de drempel nog eens extra, denkt Goudriaan. Niet overal wordt de politie als beste vriend gezien. “Iemand die met de politie praat, wordt dan gezien als ‘snitch’. Hier kan je ook voor een andere instantie komen.”

Aanleiding