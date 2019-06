‘Vooral zieke en alleenstaande bomen vallen om bij noodweer’, zeggen bomendeskundigen Eindhoven

EINDHOVEN - Volgens Mari de Bijl van Staatsbosbeheer valt de schade in de bossen rond Heeze ‘reuze mee’ gezien de verwachtingen vooraf. Al is er toch nog behoorlijk wat schade, zoals in Maarheeze aan de Huchten en in Sterksel.

Twee ploegen hebben er deze woensdag ook hun handen aan vol. Vooral met klussen die haast hebben zoals het vrijmaken van fietspaden of het weghalen van bomen die op afrasteringen gevallen zijn. ,,Anders moeten we straks de grazers gaan zoeken", aldus de boswachter. Ook in het bosgebied van Strijp en het Philips de Jongpark in Eindhoven is boomdeskundige Tom van Duuren niet onder de indruk van de schade. ,,Er staan nog ontzettend veel prachtige bomen overeind", zegt hij.

Volledig scherm Mari de Bijl. © Kees Martens

De twee zijn het wel eens waar het gaat om de bomen die wél omvallen. ,,Dat zijn toch vaak de exemplaren die ziek, zwak of misselijk zijn", zegt Van Duuren. ,,Of het gaat om bomen in het open veld of die bijvoorbeeld door de kap van andere ineens aan de wind blootgesteld worden, terwijl ze dat eerst niet gewend waren. Dan was het niet nodig om extra wortel te schieten en gaan ze nu om.” Ook het uitdunnen van bos heeft de eerste jaren dat effect. ,,Daarna worden bomen juist sterker.”

Maar de twee deskundigen zien ook veel bomen om gaan waarbij de mens een rol heeft gespeeld. ,,Vorig jaar heb ik alle omgewaaide bomen onderzocht. Er gingen er bijvoorbeeld veel om in de buurt van elektriciteitskastjes, waar onlangs nog sleuven waren gegraven voor leidingen. Dan moeten de boomwortels wijken voor de kabels", aldus Van Duuren.