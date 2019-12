Voorbereiding van de bouw Augustus in Eindhoven gaat door ondanks rechtszaak

Op het terrein wordt momenteel de riolering aangelegd, net als de bouwwegen. Ook worden de bronnen geboord voor de warmtekoude-opslag van de 65 woningen die hier moeten verrijzen. Daarvan is 90 procent verkocht, aldus een woordvoerster van ontwikkelaar Hurks. Zij heeft er alle vertrouwen in dat de Raad van State de bezwaren van de omwonenden af zal wijzen, zoals de gemeente dat eerder ook al deed.

Volledig scherm Het voormalige Augustinianum aan de Geldropsweg/Van Wassenhovestraat toen de sloop zo goed als afgerond was. Hier bouwt Hurks Vastgoedontwikkeling 65 woningen in de nieuwe wijk Augustus. © Michel Theeuwen

De buurt Cingelshouck vreest verkeersoverlast en onveiligheid door de komst van de 65 woningen, bleek eerder bij de procedure voor het bestemmingsplan. Die drukte zou alleen veilig afgehandeld kunnen worden met een extra aansluiting op de Dirk Boutslaan, vindt de buurt.

De gemeente Eindhoven wil daar niet aan. De Dirk Boutslaan is een van de uitgaande wegen van de binnenstad, daar heeft het gemeentebestuur liefst zo min mogelijk aansluitingen op. Bovendien kunnen de berekende 420 extra verkeersbewegingen per dag door de nieuwbouw prima opgevangen worden op de Van Wassenhovestraat. Zeker omdat die auto's ook nog in twee stromen verdeeld worden: de ene groep via de Dirk Boutslaan, de andere via de Gabriël Metsulaan.

Scholieren niet meer door wijk

Daar komt volgens de gemeente nog eens bij dat Cingelshouck ook geen last meer heeft van auto’s en fietsers die van en naar het Augustinianum rijden; sinds de nieuwbouw van de school klaar is, gaat dat verkeer niet meer door de buurt. In totaal telt de gemeente nog geen 1000 verkeersbewegingen op de Van Wassenhovestraat, terwijl dat soort wegen normaal tot 6000 auto's per dag mag hebben.