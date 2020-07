Voorbij de boeien: Eindhovense kunstenaar Victor Sonna pakt uit in het Van Abbemuseum

Zijn atelier binnenstappen, is alsof je wordt omarmd; door hem en door zijn werk. De werkplek van Victor Sonna op Sectie-C, temidden van die andere tweehonderd creatieven, bestaat uit een waaier aan objecten, beelden en apparatuur, een keur aan materialen in alle kleuren van de regenboog, onaffe kunstwerken en boeken in alle soorten en maten. Een paar deuren verderop is de echte werkplek. Daar ruikt het naar ijzer, epoxyhars en een vleugje Sonna-aftershave en klinkt muziek van Nick Cave, hard. Een paar deuren terug is er zoiets als een presentatieplek. Daar staan verschillende van zijn kunstwerken opgesteld. De dromedaris bijvoorbeeld, op ware grootte, gemaakt van koperen en bronzen voorwerpen als kandelaars, kruisbeelden en andere religieuze spullen. En er is de Nederlandse vlag, gemaakt van rode, witte en blauwe schaartjes: er zijn dagen dat Sonna niet zo trots is op zijn land…