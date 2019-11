Voorbijgangers vinden bebloede fietser op fietspad in Eindhoven en verlenen eerste hulp

‘Geen 100 procent garantie meer op parkeer­plaats bij woning in binnenstad Eindhoven’

7 november EINDHOVEN - Niet iedere bewoner van de binnenstad van Eindhoven kan straks nog beschikken over een eigen parkeerplaats voor de auto. Dat is onmogelijk gezien de grootschalige bouwplannen, maar het is ook niet nodig, want veel nieuwkomers kiezen voor een andere vorm van mobiliteit.