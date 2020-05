‘Voordeurconcerten’ van Muziekgebouw Eindhoven live te zien op ED.nl

‘Als muziekfans niet naar het Muziekgebouw kunnen, komt het Muziekgebouw wel naar hen toe’. Onder dit motto organiseert het Muziekgebouw in Eindhoven vanaf maandag 18 mei - op veilige afstand - live-concerten voor Eindhovense voordeuren. Tussen 19 uur en 20 uur wordt maandag afgetrapt met Björn van der Doelen, Iris Penning, Jeroen Kant, Marjolein Meijers & Walter Kuipers. Deze krant zal hiervan live videoverslag doen via ed.nl. De lokatie is nog een verrassing, om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen en niet te veel mensen op de been te brengen.

Iedere editie wordt gekoppeld aan een thema, ontleend aan de straatnaam, het programma van het Muziekgebouw en de actualiteit. Straatbewoners ontvangen van het Muziekgebouw een ansichtkaart met het thema en de artiesten die bij ze in de straat komen spelen. Ze kunnen mailen als ze een van de artiesten bij hun eigen voordeur willen ontvangen. Of een verzoekje willen doen.