Voorlezen op afstand en via het scherm tijdens Nationale Voorleesdagen

EINDHOVEN/HELMOND - De Nationale Voorleesdagen (20 – 30 januari) zien er dit jaar in bibliotheken en scholen in de regio nét wat anders uit. Geen voorleesontbijt of poppentheater, maar online video’s waarin leesconsulenten voorlezen en een voorleesmoment vanachter de laptop.

Bibliotheken in de regio Eindhoven gaan online door met de Voorleesdagen, om het belang van voorlezen te benadrukken, zeker in coronatijd.

,,Ieder jaar gaan we naar scholen en de kinderopvang om voor te lezen uit het prentenboek van het jaar. Dat kan nu niet, vandaar dat we online gaan”, vertelt Maria Vermeer, PR & Communicatie bij de Bibliotheek Helmond-Peel.

,,We organiseren een online voorleesontbijt. De link naar de video hebben we naar scholen en kinderdagverblijven gestuurd, zo kunnen ze die delen met ouders. We hebben ruim vijftig aanmeldingen, dus dat loopt goed. Juist in deze tijd is het voor leerkrachten fijn dat iemand anders een activiteit organiseert. De kinderen kunnen niet naar ons toe, dus komen wij naar hen via het scherm.”

Online voorleesavondjes

Ook bij de Bibliotheek Veldhoven is de fysieke programmering omgegooid. ,,We hebben online voorleesavondjes opgezet voor kinderen en hun ouders. Onze leesconsulent leest voor uit het prentenboek van het jaar ‘Coco kan het!’. Zo bereiken we de ouders toch”, zegt Alinda van Neerven, marketing en communicatie bij Bibliotheek Veldhoven.

,,We hebben ruim vijftig aanmeldingen, dat is vergelijkbaar met de activiteiten van afgelopen jaren. Voor de scholen hebben we een video gemaakt waarin een consulent voorleest. Zo helpen we de scholen tijdens deze dagen.”

Burgemeester

De Bibliotheek Eindhoven betrok burgemeester John Jorritsma in het alternatieve programma. In de video die de bieb maakte voor scholen en kinderdagverblijven, vertelt de burgemeester over zijn beroep en leest hij de kinderen voor.

,,Normaal gesproken gaat een aantal bekende Eindhovenaren langs scholen om voor te lezen. Maar nu de scholen dicht zijn, hebben we de burgemeester benaderd voor een video. Juist in de voorschoolse periode komt de taalontwikkeling op gang, dus het is van belang om aandacht te besteden aan de Voorleesdagen”, vertelt Arjan Buchholz, mediacoach bij de Bibliotheek Eindhoven.

Ook Jan Bekx, manager inhoud, innovatie en ontwikkeling bij de Bibliotheek Dommeldal benadrukt dat voorlezen belangrijk is. ,,Steeds minder jongeren lezen, dat is een zorgelijke ontwikkeling. We willen laten zien dat lezen wél leuk is. Dat begint bij de jongsten. Als ouders laten zien dat lezen belangrijk is, leren kinderen dat ook. We maken voor de Voorleesdagen een aantal video’s rondom voorlezen, om daar aandacht voor te vragen.”

,,We bieden leerkrachten die in de noodopvang lesgeven de mogelijkheid om een digitale les rondom voorlezen aan te vragen”, zegt Marly Sengers, programmaker bij de Bibliotheek De Kempen.

‘Te belangrijk’

,,We willen scholen en ouders low profile helpen bij het voorlezen, met een digitale voorleestas voor ouders vol materiaal rondom het boek ‘Coco kan het!’. Het is te kort door de bocht om te zeggen: de bibliotheken zijn dicht, dus we doen niks aan de Voorleesdagen. Daarvoor is voorlezen te belangrijk.”