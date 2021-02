Voorlopig geen verhuizing verslaafdenhostel Boschdijk, tot frustratie van de buurt

Terras alvast ingericht in de hoop op versoepe­ling

9:44 HELMOND/EINDHOVEN - De horeca is nog dicht, toch worden er links en recht terrassen ingericht. In de hoop op versoepeling. Of als een eerste stap om tegen de regels in toch te gaan bedienen. Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept collega’s op om dinsdag massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen.