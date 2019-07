Voorlopig niet sporten onder ledlicht op sportparken in Eindhoven

Regelmatig krijgt de gemeente er vragen over, van de politiek en van verenigingen: kan dat niet duurzamer, die bakken met licht op sportparken, met ledlampjes bijvoorbeeld? En dus heeft het college van B en W laten uitrekenen wat het zou kosten om alle gemeentelijke sportparken versneld over te laten schakelen op de energiezuinige ledjes. Dat is gebeurt met de gegevens van enkele proefparken in de hand, zo staat in een brief van het college aan de gemeenteraad.