Voorlopig streep door ‘vaccinatietrips’ van Eindhovenaar: ‘Servië stelt geen vaccins meer beschikbaar voor buitenlanders’

De Eindhovenaar sprong met zijn bedrijfje Party in Belgrade - normaal gesproken gespecialiseerd in feestreizen - in op een overschot aan vaccins in Servië. Hij kreeg de afgelopen weken honderden aanmeldingen voor een ‘all-inclusive trip’ met vlucht, hotel, transfer van en naar het vliegveld, coronatesten en de registratie voor het vaccineren op een Servische website. Een kleine dertig personen reisden via hem daadwerkelijk af naar hoofdstad Belgrado.