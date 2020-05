Voorlopige hechtenis ‘Eindhovenaar van 12,5 miljoen euro’ met negentig dagen verlengd

Nog eens 35 Brabantse start-ups vragen Coronale­ning aan

16:35 EINDHOVEN - In Brabant zijn nog eens 35 aanvragen gedaan voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Het aantal aanvragen door start-ups en andere jonge innovatieve bedrijven is in de tweede week lager dan de 131 in de eerste week na openstelling van de regeling.