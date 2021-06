Voormalig PSV-rugsponsor GoodHabitz uit Eindhoven overgenomen voor 212 miljoen euro

Video Twee steekpar­tij­en kort na elkaar in Eindhoven, twee personen raken gewond

13 juni EINDHOVEN - In de nacht van zaterdag op zondag hebben twee steekpartijen plaatsgevonden in Eindhoven. Bij de eerste rond 02.40 uur is één persoon lichtgewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de tweede liep een man verwondingen op aan zijn hoofd en gezicht.