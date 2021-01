Voormalig Stadskantoor Eindhoven loopt langzaam vol met bedrijven

,,Nee, dat valt inderdaad niet tegen in deze tijd van corona. De marktvraag blijft wel wat achter, door het thuiswerken. Maar er zijn ook bedrijven die juist nu voor hun medewerkers een dependance zoeken, wij hebben daar ook wat aanvragen voor gekregen. Of bedrijven die gewoon groeien. Daar hebben wij juist wel de ruimte voor", aldus Chantal Custers, general manager van Succeed Offices, het verhuurbedrijf namens Certitudo. En de verbouwing van de begane grond is bijna klaar, meldt zij. ,,Vanaf 1 februari gaan we echt open, met baliefunctie. Dan kunnen de schuifdeuren open gaan, maar nog zonder officiële opening.” Dat kan pas als de coronamaatregelen versoepeld worden, aldus Custers.

Plan voor woontoren 160 meter geparkeerd voor vijf jaar

Het voormalige Stadskantoor werd tot medio 2020 gehuurd door de gemeente. Het pand is inmiddels eigendom van Certitudo Capital uit Den Bosch. Dat vastgoedbedrijf maakt ook plannen om het gebouw te voorzien van een woontoren van 160 meter hoog. Gezien de ellenlange discussies daarover is dat bouwplan even geparkeerd. En dus is gekozen voor verhuur voor minstens vijf jaar. ,,Ja, dat is een prima termijn", zegt Custers. ,,Veel langlopende contracten lopen ook vijf jaar. Maar het kan ook veel korter. Zoals bij accountant Govers. Die huurt hier zes tot acht maanden vanwege een verbouwing.” Terwijl Certitudo kiest voor tijdelijke verhuur, maakt eigenaar GEVA BV van het pand Stadhuisplein 6 (voorheen Agglomeratie Eindhoven, Maatschappelijke zaken en Wall Street) juist haast. Het gebouw is de afgelopen maanden gesloopt.

Volledig scherm Het interieur van het nieuwe kantoor van Edubookers in het voormalige Stadskantoor aan het Stadshuisplein in Eindhoven. © Succeed Offices

Als eerste klant haalde het team van Custers een grote vis binnen. Sendcloud, een aanstormend Eindhovens bedrijf dat de logistiek regelt voor webwinkels, huurt 3500 vierkante meter. Behalve Govers zijn er ook al een aantal andere bedrijven binnengehengeld. En dan tekende nu Edubookers, een online boekingsplatform voor opleidingen, een contract. 370 vierkante meter neemt het bedrijf van ceo Paul Schrama af. Het bedrijf betrekt per 1 februari een deel van de begane grond betrekken.

Ruimte met gedeelde voorzieningen

Schrama: ,,Edubookers is door de groei in een volgende fase gekomen en daar hoort voor ons een nieuwe kantooromgeving bij. Het concept van Succeed Offices sluit aan bij onze behoefte.” Volgens Custers is er sprake van een ‘flexibel werkplekken-concept’. Bedrijven kunnen werkplekken huren, maar ook kantoren. En ze kunnen groeien als ze willen. Bovendien levert Succeed de ruimte inclusief allerlei gedeelde voorzieningen en met de nodige service, zoals vergaderruimte, een keuken, balie en koffie, thee en dergelijke.

Het voormalige Stadskantoor wordt daarvoor wel gerenoveerd. ,,Daarbij behouden we de algemene ruimtes. Die verfraaien we met onder meer veel groen en dan krijgen ze een functie voor de huurders.”

Dit is het eerste pand wat de dochteronderneming van Certitudo op deze manier verbouwt en verhuurt. Maar er zullen er meer volgen, is het plan volgens Custers.