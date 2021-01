Voormalig topdanseres uit Leende: van showbizzwereld vol uiterlijke schijn naar puur menselijk contact

Een prachtig schilderij van een danseres met vleugels siert een wand van het gezellig ingerichte kantoor van Suzanne Beyer-van Griensven in Leende. Als een danseres met vleugels leefde ze in de jaren tachtig en negentig haar leven in de showbizzwereld. In Duitsland was ze met haar elegante stijl een ongekend populaire danseres. Of het nu ging om ballet, jazz, tapdans of dansen in een groep; Suzanne van Griensven (zoals haar meisjesnaam luidt) was een veelgevraagd artiest die voor een miljoenenpubliek optrad.