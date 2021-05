Voormalig Trudo-directeur Thom Aussems: ‘Meer bouwen is niet genoeg, het moet betaalbaar’

Directeur Edgar de Veer van Marathon Eindhoven vertrekt in stijl: hij traint om te debuteren op ‘de hele’

13 mei EINDHOVEN - Edgar de Veer is in oktober - als het allemaal doorgaat - een van de debutanten op de Marathon Eindhoven. De directeur van het hardloopevenement stopt per 1 juni bij organisator Golazo Sports. ,,Maar het is geen heilig moeten, hoor. Ik doe gewoon mee als recreant.”