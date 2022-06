Voorpret voor Groots in Eindhoven: eindelijk kan en mag het weer

Welke school voor epileptici in Sterksel werd in 1957 ingezegend?

STERKSEL - Het is 1957 als er in Sterksel een school voor epileptici wordt ingezegend. Gaat het hier om (een voorloper van) de Berkenschutse? Het ED zoekt lezers die nog herinneringen hebben aan de school, er zelf les kregen of voor de klas stonden. Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

