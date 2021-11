Voorrang voor woningcorporaties bij uitgifte bouwgrond in Eindhoven, als het aan de politiek ligt

Slimme sensoren houden dag en nacht een oogje op dementeren­de bewoners in Oirschot: ‘Dit geeft rust voor medewer­kers én cliënten’

OIRSCHOT - Slimme sensoren houden bij Joris Zorg in Oirschot dag en nacht in de gaten of hun dementerende bewoners niet uit bed zijn gevallen of aan het dwalen zijn door het pand. En dat geeft rust voor cliënten en zorgmedewerkers, maar ook voor de familie elders. ,,Dit komt echt als geroepen.”

