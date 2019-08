Voorstanders van Zwarte Piet in Eindhoven zijn teleurgesteld over gemeente

EINDHOVEN - De actiegroep Eindhoven handhaaft Zwarte Piet is teleurgesteld over het feit dat ze niet is uitgenodigd voor de zogenaamde dialoogsessies over de toekomst van het hulpje van Sinterklaas. ,,We zaten te wachten op een uitnodiging. En nu horen we dat het al weer voorbij is. Maar de discussie krijgt zeker een vervolg. Dan zullen we ons weer laten horen", aldus initiatiefnemer John van der Vorst.

Dat het Sinterklaascomité in Eindhoven heeft besloten om de Zwarte Pieten bij de intocht ook dit jaar weer bruin te schminken, noemt Van der Vorst ‘heel erg mooi’. ,,Dat is een begin, maar we verwachten dat de politiek zeker nog zal proberen invloed uit te oefenen op het comité, met de subsidie als argument. Terwijl ze de invulling van dit volksfeest gewoon over moet laten aan de organisatie", aldus Van der Vorst van Eindhoven handhaaft Zwarte Piet (EHZP).

Volledig scherm Intocht Sinterklaas op 18 Septemberplein Eindhoven in 2018. © Patrick Wiercx

De groep ontstond na de commotie rond de intocht in november vorig jaar. Om voorstanders van Zwarte Piet een platform en een stem te geven. ,,Ook mensen die anders niet zo goed hun standpunt onder woorden kunnen brengen. Dat werd ook wel gewaardeerd door de gemeente", vertelt de initiatiefnemer van de Facebookpagina die nu zo'n 2500 volgers heeft. EHZP nam ook afstand van de ‘hooligans’ die tegenstanders van Zwarte Piet bekogelden tijdens de intocht vorig jaar. ,,Wij hebben in korte tijd echt wel iets opgebouwd. Ons is ook gezegd dat we een uitnodiging zouden krijgen voor de dialoog over Zwarte Piet. Maar we hebben nooit iets gehoord. Toen we later hoorden dat er al twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waren we behoorlijk teleurgesteld. Blijkbaar bepaalt de gemeente zelf dat wij daar geen onderdeel van uit mogen maken. Wij worden niet serieus genomen.”

Volledig scherm De gemoederen liepen hoog op bij de intocht van Sinterklaas in november 2018, op het Catharinaplein. De groep tegenstanders van Zwarte Piet (voorgrond) werden belaagd door een groep die de zwarte hulp van Sinterklaas wil behouden. © Chiel Timmermans

Waarom EHZP niet bij de sessies mocht zijn, weet Van der Vorst niet. Toen de discussie over de demonstraties van Pegida, de groep die zich verzet tegen 'islamisering’ van Nederland, heerste, heeft de groep een keer een vergelijking gemaakt: waarom was PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi uit de Eindhovense raad wel verbolgen toen hooligans Kick Out Zwarte Piet het demonstreren onmogelijk maakten, maar niet toen relschoppers Pegida belaagden, zo vroegen ze zich af op Facebook. ,,We hebben de post snel verwijderd, maar die blijkt niet goed gevallen bij de PvdA.” Ook zette EHZP een bericht op de site waarin ze schreven dat KOZP-voorman Jerry Afriyie zijn eigen cultuur achter zich had gelaten om de Nederlandse ‘kapot te maken'. Ook dat stukje verdween al weer snel.