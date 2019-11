Voorstanders vrezen het einde van Zwarte Piet in Eindhoven

EINDHOVEN - ,,Dit is het einde van de traditionele Zwarte Piet.” ,,Zwarte Piet wordt in de ban gedaan.” Dat zijn de eerste reacties op het besluit van het intochtcomité en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven om in twee stappen over te gaan naar ‘de lijn van tv’. Maar de stichting die de intocht organiseert houdt nog een slag om de arm. ,,Na 16 november bespreken we wat wij of iemand anders volgend jaar gaat doen. Er zijn meer mogelijkheden dan de witte pieten met een paar roetvegen.”

In eent persbericht dat maandagavond om 23.00 uur is verspreid staat dat er al veel is gedaan aan de diversiteit van de Pieten bij de Eindhovense intocht. Glitterpieten en K3-pieten zijn erbij, en de Zwarte Pieten dragen geen oorringen en rode lippenstift meer en dragen andere pruiken. Dit jaar komen daar pieten bij ‘in de lijn van tv’. ‘Volgend jaar sluiten we in Eindhoven volledig aan op de landelijke lijn zoals die op TV te zien is’, staat er dan.

In een toelichting zegt Leontine van Kollenburg van de Stichting Sint-Nicolaas Intocht Eindhoven dat het nog geen uitgemaakte zaak is hoe die pieten er precies uit gaan zien. ,,Voor dit jaar zetten we de lijn van veranderingen door. Of dat witte pieten met een paar roetvegen zijn? Er zijn meer mogelijkheden. Daar gaan we in de organisatie over praten. We werken met 200 vrijwilligers. Die wil ik ook horen.”

En over hoe het volgend jaar verder gaat, daar wil Van Kollenburg nog helemaal niks over zeggen. Is dit het einde van Zwarte Piet? ,,Daar wil ik geen uitspraak over doen. Ik weet niet of wij het volgend jaar nog doen, of de gemeente, of dat de politiek zich ermee bemoeit. Het is aan alle partijen om te bepalen hoe het verder gaat. Ik kan er geen concrete uitspraken over doen omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren. En het lukt ook niet meer om nu op een lijn te komen. Daarom concentreren wij ons op de intocht van dit jaar. Het wordt al lastig genoeg om daar een feest voor de kinderen van te maken.”

Is de intochtstichting onder druk gezet? Eerder wilde de organisatie Zwarte Piet handhaven. ,,Er zijn gesprekken gevoerd, maar ik kan niet zeggen dat er druk is uitgeoefend door de gemeente. De druk ligt op straat.” Van Kollenburg voelt dat de stichting in het oog van de storm zit, tussen alle partijen met duidelijke meningen in.

Waarschijnlijk richt Eindhoven zich volgend jaar op de lijn van de Club van Sinterklaas, de film en YouTubekanaal. Dat heeft pieten meer geschminkt terwijl de witte huid er nog wel doorheen schijnt, dat laat Van Kollenburg wel doorschemeren. Het lijkt erop dat Eindhoven zo probeert de spanning te verminderen. Die ontstaat door aangekondigde demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Vorig jaar liep dat uit de hand toen een bijeenkomst van tegenstanders bij de Catharinakerk werd verstoord door onder anderen hooligans.

Motie van wantrouwen

Volledig scherm LPF’er Tjerk Langman. PVV Kandidaten ZOBrabant Tjerk Langman Voorstanders van de zwarte knecht van Sinterklaas oordelen hard. Zij vinden dit het einde van Zwarte Piet in Eindhoven: ,,Dat besluit is in achterkamertjes genomen, zonder inbreng van de inwoners van Eindhoven die in grote meerderheid voor Zwarte Piet zijn”, zegt Tjerk Langman van de LPF-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. ‘Laf’ noemt hij de ’onbegrijpelijke beslissing’ die volgens hem een einde maakt aan een traditie. Langman overweegt dan ook een motie van wantrouwen tegen de burgemeester, maar ‘we houden alle opties open’. ,,Jorritsma capituleert voor een kleine, extreme minderheid. Wij zeggen ons vertrouwen in hem op.” Of dat ook concreet tot actie leidt, moet het raadslid nog overleggen in de fractie en met andere partijen. Vandaag behandelt de gemeenteraad van Eindhoven de begroting voor 2020. Daar zal de kwestie ongetwijfeld aan de orde komen.

Meerderheid

Ook John van de Vorst van Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet is ‘absoluut niet blij’ met het besluit. ,,Wij hadden de hoopt dat het in ieder geval dit jaar zou blijven zoals het was. En dat we dan voor komend jaar mee konden doen met een echte dialoog. Blijkbaar is de organisatie heel erg onder druk gezet om mee te gaan met de lijn van tv.” Ook hij ziet dat er verandering nodig is, maar dan wel met respect voor de overgrote meerderheid die Zwarte Piet wil handhaven. ,,Dit is niet wat mensen willen. Dit is bepaald door een ongekozen burgemeester en het comité.”