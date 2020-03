Voorstellingen afgelast, dus gaat Frank Lammers zijn Marx-monoloog maar ‘veilig’ streamen

Zondagavond 22 maart om 19.00 uur is Marx live te volgen via de Facebookpagina van Omroep Tilburg en Het Zuidelijk Toneel. De opnames zijn in Tilburg bij Lout Donders, voormalig hoofd TV van Omroep Brabant. ,,Theater op afstand maar wel met een volledige beleving, dat is wel toevertrouwd aan Frank Lammers”, volgens Piet Menu, zakelijk leider van Het Zuidelijk Toneel.

Lammers (Mierlo, 1972) zou de voorstelling deze weken eigenlijk spelen in onder meer de Kattendans in Bergeijk. Marx, geschreven door de Vlaamse filosoof en regisseur Stefaan Van Brabandt, is een reprise van het tweede deel uit de filosofenreek van Het Zuidelijk Toneel.

Terugkijken als levende dode

In 2018 was het tweehonderd jaar geleden dat Karl Marx, grondlegger van het socialisme, werd geboren. In de voorstelling kijkt Marx als een levende dode terug op zijn leven en denken. Een leven dat werd geteisterd door ziekte, armoede en conflicten. Geen van zijn publicaties kreeg tijdens zijn leven veel erkenning. Op zijn begrafenis waren maar zeven mensen aanwezig.