Voorterrein en boulevard Eindhoven Airport maken kans op architectuurprijs

PS­V-supporters steken vuurwerk af om nachtrust Olympiakos-spe­lers te verstoren

25 februari Supporters van PSV hebben in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk afgestoken nabij het spelershotel van Olympiakos in Eindhoven. Beide ploegen spelen donderdagavond in het Philips Stadion tegen elkaar en PSV-fans besloten om de nachtrust van de Grieken wat te verstoren. Ook andere inwoners werden wakker en vroegen zich af wat er gaande was.