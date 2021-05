Voortgezet onderwijs in regio ziet volledige heropening vóór de zomer niet zitten: 'Wij doen het niet’

Nieuwbouw­pro­ject Vijf van Vorst in Woensel opgeleverd: ‘De buurt is er flink op vooruitge­gaan’

21 mei EINDHOVEN - Een grote feestelijke oplevering zit er niet in, in deze tijd, maar met een klein officieel momentje wordt er stilgestaan bij de oplevering van het nieuwbouwproject Vijf van Vorst in de wijk Woensel.