Voortvluchtige vader die zoontje (8) in Eindhoven ontvoerde gaat zich niet melden: 'Ik blijf vechten voor zijn veiligheid’

‘Stedelin­gen’ in Parkthea­ter Eindhoven: op zoek naar geluk, mét een beperking

19:00 EINDHOVEN - ‘Stedelingen’, een groots muziektheaterverbond van Carte Blanche, Lunet zorg, Parktheater en Dutch Happiness Week, zet ‘onzichtbare’ mensen met een beperking in de schijnwerpers. Op maandag 18 maart is de première in het Parktheater in Eindhoven.