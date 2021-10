Voorwaardelijke straf voor Pokémon-kinderlokker in Stadswandelpark

PSV’er Ramalho bewaart het beste voor het laatst tegen PEC: ‘Niet gehoopt dat we zo zouden winnen’

17 oktober Nee, André Ramalho (29) was niet uitzinnig van vreugde na de 3-1 overwinning op PEC Zwolle. Dat PSV het verschil pas in de slotfase wist te maken, stemt hem kritisch. ,,De trainer waarschuwde ons vooraf al en dan nog komen we snel op achterstand. Als verdediger ben ik ook zeker niet tevreden.”