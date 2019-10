Voorwaardelijke straf voor veroorzaken ernstig ongeluk

Ooievaar, bever en edelhert schitteren in Kap­teijns' film 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden’

10:30 EINDHOVEN - 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden.' Zo heet de natuurfilm waar Mark Kapteijns van Brabants Landschap twee jaar aan heeft gewerkt. De film gaat zondag 13 oktober in première in een buitenbioscoop in Udenhout.