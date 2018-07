Voorzichtig optimisme over plan met Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De aanpak van de Eindhovense wethouder Monique List in het debat over de toekomst van Eindhoven Airport wordt welwillend onthaald. Enige reserve is er wel: List zal haar woorden nu moeten waarmaken.

Mooie woorden, en ze heeft de goede toon gevonden in de discussie over de toekomst van Eindhoven Airport. Maar de Eindhovense wethouder Monique List (VVD) van Mobiliteit zal die woorden nu wel in de praktijk moeten waarmaken.

Dat is, kort samengevat, de rode draad in de eerste reacties op de aanpak waarvoor List - samen met het Rijk en de provincie - gekozen heeft: Eindhoven Airport wordt de proefcasus voor een duurzame vliegveld in de landelijke discussie over landelijke toekomst van het vliegverkeer.

'Voorzichtig optimistisch'. Zo reageert voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) op de uitspraken van List, gisteren in deze krant.

Quote Het lijkt er op dat er nu sprake is van een herstart, en dat doet ons uiteraard deugd. Klaas Kopinga De wethouder zei onder meer dat groei van Eindhoven Airport niet het uitgangspunt is in de toekomstdiscussie maar duurzaamheid. De wethouder streeft naar evenwicht tussen enerzijds de economische belangen en anderzijds het beperken van de geluidshinder en milieuoverlast, en wil in dat debat ook omwonenden en andere belanghebbenden betrekken. ,,Dat biedt perspectief", zegt Kopinga. ,,Wij hebben er de afgelopen tijd al vaker over geklaagd dat het debat over de toekomst van Eindhoven Airport boven onze hoofden gevoerd wordt. Het lijkt er op dat er nu sprake is van een herstart, en dat doet ons uiteraard deugd."

Maar veel zal afhangen van de resultaten van de verschillende onderzoeken die het afgelopen half jaar gedaan zijn naar de verschillende toekomstscenario's. Daarin is onder mee gekeken naar de economische betekenis van Eindhoven Airport, maar ook naar milieubelasting en naar de bereikbaarheid van het tweede vliegveld van Nederland.

