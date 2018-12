Voorzichtige vergroening Vestdijk in Eindhoven

Het onderhoud van het groen gebeurt door Ergon. Jan Walravens van de sociale werkplaats maakt zich wel zorgen over het vandalisme. ,,Want elk weekend komen alle stappers van Stratumseind hier langs. Eerder hebben we daar veel last van gehad; dan stond er maandags niks meer overeind.” Dat was toen voor de tijdelijke herinrichting van de Vestdijk ook boompjes en struiken geplant werden. Robbert de Vries van het Utrechts bedrijfje Groene Bouwhekken heeft er wel vertrouwen in. ,,We hebben veel ervaring, ook bij wegwerkzaamheden, bouwprojecten en zelfs festivals in grote steden, zoals bij de Markthal in Rotterdam en zelfs tegenover een zwerveropvang. Tot nog toe viel het altijd reuze mee.”