Voorzitter CDA Eindhoven: fractievoorzitter maakte inschattingsfout en had sorry moeten zeggen

Oorzaak brand Ravensdonk in Eindhoven nog onduide­lijk; kinderen maken het goed

29 november EINDHOVEN - De oorzaak van de brand in een woning aan de Ravensdonk in de Eindhovense wijk Genderbeemd staat nog niet vast. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang: het sporenonderzoek moet nog worden gestart en ook wil de politie nog uitgebreid in gesprek met de betrokkenen.