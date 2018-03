Eindhoven De Voedselbank en (ex)daklozen-stichting Ervaring die Staat van Els Keet willen samen de Kanaaldijk-Noord 15c gaan huren, als plek om voedsel uit te delen en als activiteitencentrum. Ze zijn hierover in gesprek met de gemeente, eigenaar van het pand.

De plek blijft ook in gebruik voor methadonverstrekking aan verslaafden, net als voorgaande jaren. Dat maakte wethouder Renate Richters (GroenLinks) dinsdagavond bekend in de gemeenteraad, in reactie op vragen van LPF en Christenunie.

De Voedselbank zit nu al in het pand ernaast, aan de Kanaaldijk-Noord 15d. ,,Vanwege eisen op het gebied van voedselveiligheid moeten we onze uitdeelpunten in Strijp, Gestel, Stratum en Tongelre sluiten", zegt voorzitter Jelle Krol. Klanten uit dit gebied moeten voortaan naar de Kanaaldijk Noord 15d. ,,We kunnen extra ruimte bij 15c goed gebruiken." Krol zou het toejuichen als ook de stichting van Els Keet erbij komt. ,,Samenwerking is goed, en voor ons alleen is het pand te groot."

