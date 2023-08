Vorig jaar 14 wietkwekerijen opgerold na stroomdiefstal in Eindhoven

Eindhoven Airport ziet aantal reizigers weer toenemen: ‘Alle vliegtui­gen zitten goed vol’

EINDHOVEN - Eindhoven Airport verwelkomde in het tweede kwartaal van dit jaar zo’n 1,9 miljoen passagiers. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,Het aantal reizigers ligt weer op het niveau van pre-coronajaar 2019. We zijn erg tevreden”, zegt woordvoerder Judith de Roy.