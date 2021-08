Vorige week dag en nacht bewakers voor deur Omroep Brabant

Benfica doet bij veel PSV'ers het bloed nog altijd wat sneller stromen: ‘Geen koekenbak­kers’

17 augustus Benfica is voor PSV als Celtic voor Feyenoord. De naam doet direct denken aan een van de mooiste successen in de clubhistorie. Berry van Aerle droeg daaraan in Eindhoven bij en voorspelt nu voor PSV een zware klus.