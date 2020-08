Vormgever Bart Hess over zijn ervaringen in coronatijd: ‘Natuurlijk ben ik bang geweest’

Heel druk waren ze, collega Harm Rensink en hij, met de opbouw van hun tentoonstelling Bodydrift – anatomies of the future, in het Designmuseum in Den Bosch. Tot ze hoorden dat de week erna – die van de opening - handen schudden, laat staan stevig knuffelen, uit den boze zou zijn. ,,En het werd almaar minder en minder. Even daarna werd de opening geschrapt, en uiteindelijk werd het gehele museum gesloten.” Bart Hess wil maar zeggen: de week waarop corona echt toesloeg, die zal hij niet licht vergeten.